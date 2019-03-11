Российские исследователи заполнили этот пробел, создав набор формул, описывающих движение потока жидкости через подобные каналы и возникающие внутри него возмущения, связанные с неидеально ровной поверхностью этих структур.

Используя эти формулы, ученые просчитали то, как будут течь струйки воды или других несжимаемых жидкостей разной толщины вдоль стенки, покрытой "ямками" и "холмами" произвольной длины и формы.

Оказалось, что все эти шероховатости примерно одинаково влияли на скорость и направления движения жидкости вне зависимости от конкретных деталей их устройства и распределения по стенкам. Иными словами для предсказания ее течения не обязательно иметь точную трехмерную карту всех неровностей на поверхности микроканалов.

"Наблюдение, что точные детали устройства некоторой системы не важны для предсказания поведения этой системы, называется универсальностью. Ее поиски - одна из ключевых задач физиков, поскольку это позволяет понять, что объединяет абсолютно различные, на первый взгляд, системы, и описывать реальные процессы, даже не обладая всей полнотой информации о них", - продолжает Парфеньев.

Единственное условие, ограничивающее применение этого набора формул, - высота "бугорков". Как выяснили ученые, слишком высокие шероховатости искажают поток жидкости настолько сильно, что их модели не может правильно описать его поведение.

Что интересно, открытие подобного свойства у микроканалов говорит о том, что их неровную структуру вряд ли удастся использовать для создания гаджетов, способных перемешивать между собой два микроскопических потока жидкости.

С другой стороны, теперь физики и биоинженеры смогут создавать нужные им микроканальные устройства, пользуясь лишь компьютером, что сделает их более доступными и более доступными для широких масс.