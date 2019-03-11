Если вы не хотите вызвать негативную реакцию у собеседника и прослыть самым невоспитанным человеком, тогда вам стоит внимательно следить за тем, как, что и кому вы говорите. Passion.ru пообщался с экспертами по этикету и узнал, какие вопросы стоит обходить стороной (даже если вам очень хочется их задать). Если вы будете следовать этим нехитрым рекомендациям, тогда безупречная репутация и поддержка окружающих вам обеспечены, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Вы уже давно крутите роман?"

Даже если люди встречаются с незапамятных времен, или, напротив, только-только начали развивать свои отношения, они имеют право не распространятся об этом.

Ведь вы тоже, наверняка, будете не в восторге от вопросов о своей личной жизни, так почему вы считаете, что остальные должны открывать перед вами душу? И уж точно не стоит заострять внимание на том, женаты ли ваши собеседники или предпочитают жить в свободном браке.

Во-первых, тема официального оформления отношений может быть для них табу, во-вторых, вы можете ненароком стать зачинщиком скандала, а в-третьих, даже если люди пропагандируют гостевой брак - это лишь их личное дело, которое они уж точно не должны обсуждать с вами.

Поэтому довольствуйтесь той информацией, которую вам озвучат, а все остальное потом выясните по ходу общения (не прямо в лоб, конечно).

"Это ваша мама/сестра/дочь/тетя?"

Во-первых, тем самым вы можете неловко напомнить человеку (в первую очередь даме) о его возрасте, что само по себе не вежливо. Если он захочет, то сам представит своего спутника.

А во-вторых, если, например, речь идет о мужчине, то вы тоже можете ненароком принять предмет его обожания за родственницу, тем самым вызывав праведное возмущение и спровоцировав ухудшение отношений.

Поэтому если вас представят друг другу, то хорошо, а если нет, то не стоит задавать наводящие вопросы и выпытывать "кто есть, кто". Вам же, по сути, это не очень-то и важно. Просто понаблюдайте за их общением и в процессе разговора сделайте свои выводы.

"Сколько вы получаете?"

Еще один вопрос, который может вызвать праведный гнев собеседника. Нет, если вы его личный финансовый консультант (бухгалтер, налоговый эксперт, юрист и прочее), вы, конечно, можете попробовать затронуть эту тему. Во всех остальных случаях это считается моветоном и говорит лишь о вашей невоспитанности и излишней любопытности. Поэтому, прежде, чем позволить себе нечто подобное, просто поставьте себя на место этого человека и подумайте, было ли вам приятно, если бы начали допытывать вас?

Помните, например, героя фильма "Москва слезам не верит", Гошу, который не стал акцентировать внимание на своей зарплате, заметив, что она уж точно больше той, которую получает понравившаяся ему женщина. Вот, чтобы ненароком не попасть в такую неловкую ситуацию, лучше вообще вопрос денег обходить стороной.

"А сколько стоит ваша сумка/обувь/машина/квартира?"

Финансовые вопросы тоже вряд ли обрадуют окружающих - вдруг они решат, что вы из налоговой, раз так живо интересуетесь их материальным достатком. Разумеется, в кругу близких людей вы можете уточнить некоторые денежные вопросы (по стоимости тех же аксессуаров, например), но вот расспрашивать о квартире или машине считается дурным тоном. Возможно, человек всю жизнь копил на свою мечту (и там собралась весьма солидная сумма), но он не хочет обсуждать этот вопрос ни с вами, ни с кем бы там еще.

Да и демонстрировать свое состояние в последнее время уже не модно, поэтому многие стараются лишний раз не афишировать свои приобретения. Чтобы не вызывать чувство зависти, например, и прочие негативные эмоции.

"Почему вы не хотите завести ребенка?"

Эта тема очень болезненно воспринимается многими женщинами. Во-первых, вы ведь не знаете, какая на самом деле у нее ситуация. Вдруг она бы хотела, но не может завести ребенка и очень переживает по этому поводу.

А во-вторых, вы можете нарваться на даму-чайлдфри, которая вполне осознанно сделала свой выбор, но не готова обсуждать его с вами.

Поэтому не стоит заострять внимание на этом вопросе, а тем более что-то доказывать или пытаться "вразумить". Все взрослые люди и сами знают, когда им заводить (или не заводить) детей и как дальше их воспитывать.

"Вам было больно/что вы чувствуете?"

Обычно мало кто из людей готов говорить о своей болезни. Нет, они могут упомянуть, что у них какие-то проблемы со здоровьем и даже озвучат диагноз (может быть, но лишь самым близким), а вот остальным они вряд ли станут в мельчайших подробностях рассказывать о деталях. Да и вам, если честно, не очень интересно будет вслушиваться во все эти медицинские термины, скорее вы зададите этот вопрос машинально, не подумав.

А вот человека это может расстроить - вдруг он хотел отвлечься от своих проблем, а вы взяли и бестактно напомнили ему о случившемся. То же самое, если у человека произошла какая-то трагедия в семье. Не стоит всеми правдами и неправдами пытаться узнать, что именно там случилось. Если он захочет, то расскажет вам сам (но опять же, лишь общую информацию, не вдаваясь в подробности).