Названы скрытые признаки повышенного кровяного давления
От высокого кровяного давления страдают более 30% взрослого населения России. Это состояние, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Раннее выявление заболевания имеет решающее значение, поскольку оно повышает риск возникновения осложнений, включая инфаркт и инсульт, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам медиков, одним из симптомов гипертонии может быть покалывание в руках или временное онемение, пишет LiveStrong. Покалывание обычно возникает в момент гипертонического кризиса, когда давление превышает отметку в 180/120 мм рт, что требует немедленного медицинского лечения. Гипертонический кризис способен привести к необратимому повреждению кровеносных сосудов.
"Когда артериальное давление не контролируется, оно может подняться до такой степени, что вы начинаете физически его чувствовать. Эти симптомы могут обостряться и в некоторых случаях приводить к внезапной смерти.
"Вам следует немедленно обратиться за помощью к доктору, если вы испытываете мышечную дрожь, проблемы с речью, помутнение зрения или потерю зрения, а также сильную головную боль по неизвестной причине", - рассказали специалисты из Mayo Clinic.
В случае отсутствия своевременного лечения, возрастает риск почечной или сердечной недостаточности.
Болезнь, получившая название "тихий убийца", редко вызывает явные симптомы и может привести к смертельному исходу, если ее не контролировать, утверждают специалисты. Многие люди могут иметь высокое кровяное давление, даже не подозревая об этом.
Эксперты подчеркнули, что, если у вас возникают общие симптомы высокого кровяного давления, головные боли или сильные удары в груди, вам следует обратиться к врачу и держать свое давление под контролем.
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