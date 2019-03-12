Задачка для дизайнеров, или Как японцам удалось превратить здание шириной 1,8 м в жилой дом - ВИДЕО
12 марта 2019 07:00 168
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Источник:Остроумно
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