Раскрыты главные причины преждевременного старения мозга
Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В исследовании приняли участие 9772 человека в возрасте от 44 до 79 лет. Добровольцам провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой головного мозга и факторами, способствующими повреждению кровеносных сосудов и ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.
Оказалось, что за исключением высокого уровня холестерина все другие факторы, особенно курение, кровяное давление и диабет, способствуют уменьшению количества серого вещества - совокупности клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров. Кроме того, сокращался объем мозга и ухудшалось состояние белого вещества - пучков аксонов, то есть длинных отростков нервных клеток. Сильнее всего эта связь проявлялась у людей среднего возраста.
У испытуемых с самым высоким риском повреждения сосудов объем мозга сокращался на 3 процента по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений. Затронутые области включали в себя участки, отвечающие за мышление, а также те, в которых обычно наблюдаются изменения при болезни Альцгеймера - возрастном нейродегенеративном заболевании, выражающемся в развитии тяжелой деменции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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