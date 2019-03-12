Всегда соперники - МВД и КГБ - имели и индивидуальный подход в подборе кадров для собственных подразделений. У чекистов эта процедура была жестче и требовательнее, чем у милиционеров.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Внешнее и внутреннее

Согласно статье 6 "Служба в милиции и особенности ее прохождения" Закона "О советской милиции", кандидат в милиционеры должен был быть безупречен во всех отношениях. В данном случае, особые приметы, препятствующие приему в органы советского МВД, являли себя сами - татуировки (любые) - были однозначно "табу": при их наличии кандидат не подходил по моральным качествам. Даже если собиравшийся пойти в милиционеры не имел прежде проблем с законом (о судимых и речи при приеме в милицию не заходило). Состояние здоровья: кривых, косых, шепелявых, хромоногих-одноногих, и т.п. также в советские правоохранительные органы старались не брать.

В советскую милицию не набирали обладателей прошлого даже с погашенной (снятой) судимостью, хронически больных, инвалидов. Формально могли отказать человеку с видимым дефектом лица (к примеру, шрамом), ссылаясь на нормы закона.

Классический советский милиционер - отслуживший в армии парень с полученным прежде ПТУ-шным образовавнием, начавший после демобилизации свою карьеру с низов патрульно-постовой службы милиции (ППСм).

Сначала присмотреться, а потом взять

В КГБ СССР не существовало "особых примет", по которым человека "могли бы не взять" в спецслужбу - "комитет" и так не брал кого ни попадя, к будущему "контингенту" долго присматривались. Сегодняшний Президент РФ В. В. Путин, человек из рабочей семьи, безо всяких связей, по его же собственному признанию, пришел в приемную КГБ "с улицы". Владимиру сначала посоветовали получить высшее юридическое образование.

И это не единичный, а, скорее, характерный подход для подбора кадров в советский КГБ. Еще со времен Андропова в "комитет" старались не брать бывших сотрудников МВД - это тоже была своеобразная "особая примета" - после убийства в 1980 году майора госбезопасности сотрудниками милиции на станции московского метро "Ждановская" инерция неприятия в своих рядах сотрудников МВД в КГБ сохранялась довольно долго.

... Основной приметой для кандидатов "на вылет" в КГБ было - "зеленый": к желающим послужить "в органах" в Советском Союзе (а желающих хватало) в любом случае присматривались на производстве, на комсомольской работе на предприятиях - чаще всего будущие потенциальные офицеры КГБ и не подозревали о таком "надзоре".

Характерный пример: один из желавших послужить в "органах" был отправлен на производство, дослужился там до секретаря ВЛКСМ крупнейшего завода в одном из городов Липецкой области. Показал себя организатором и в принципе инициативным человеком. Потом его призвали послужить Отечеству на ином фронте. Сегодня одна из разработок бывшего секретаря завкома ВЛКСМ как сотрудника ФСБ вошла в книгу истории спецслужб региона - бывший комсомолец-активист разоблачил махинации с чеченским авизо. За эту уникальнейшую в истории российских спецслужб операцию он в свое время получил заслуженную награду от федерального руководства ФСБ РФ - на территории Липецкой области данные мошеннические действия ОПГ тогда так и не удалось осуществить!

"В джазе" есть и девушки

Особые приметы у девушек, принимаемых на службу в МВД и КГБ СССР, также разнились. Если в милиции представительницы слабого пола главным образом работали "в кадрах" или штабных подразделениях, и к ним предъявлялись, в принципе, те же общие требования, что и к кандидатам-мужчинам, то в органах госбезопасности активные чекистки подчас играли весьма важные роли. Их особые приметы - красота, харизма, креативное мышление вкупе со способностью обаять и расположить к себе, работали в интересах страны подчас не менее эффективно, чем оборонные промышленные предприятия.

Достаточно вспомнить такие имена, как Ольга Чехова и Ирина Алимова - по данным советских спецслужб, эти женщины, используя свое обаяние и неординарные способности, сделали очень многое для советской контрразведки.