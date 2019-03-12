Употребление даже одной сигареты в день во время беременности увеличивает риски появления синдрома внезапной детской смерти, выяснили медики. Их статья опубликована в журнале Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВОЗ, курение во время беременности остается главной причиной проблем со здоровьем у матери и ребенка в большинстве развитых стран мира. Табачный дым меняет структуру ДНК плода, делает его склонным к аутизму, ожирению и астме.

Вредными оказались и следы табачного дыма на одежде, мебели. Недавно ученые заявили, что вторичное и третичное курение повышает риск развития глухоты у ребенка, СДВГ и косоглазия.

"Важно понимать, что отказ от каждой выкуренной сигареты заметно снижает эти шансы", - заявила Татьяна Андерсон из Института педиатрии в Сиэтле.

Она и ее коллеги проанализировали более 20 миллионов историй жизни и болезней рожениц и 19 тысяч случаев внезапной смерти детей в период с 2007 по 2011 год.

Их интересовало, как курение влияет на вероятность возникновения так называемого синдрома внезапной детской смерти (СДВС). Так, медики называют любой случай гибели младенцев из-за остановки дыхания по невыясненным причинам.

Оказалось, что самым серьезным фактором риска в развитии этого синдрома был табак. Даже если женщина выкуривала всего одну сигарету в день, вероятность гибели младенца удваивалась. Если будущая мать выкуривала пачку сигарет в день, шансы вырастали на 295%.

По мнению Андерсон и ее коллег, врачи должны усилить меры по борьбе с курением среди беременных женщин. Если бы все будущие матери отказались от табака, то только в США на 22% сократилось бы число погибших младенцев от СДВС.