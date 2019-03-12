В американском журнале Science недавно были приведены данные о пользе брака для здоровья женщины и мужчины, а также о негативных сторонах этого союза, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Из позитивного отмечено положительное влияние семейных отношений на здоровье женщины. Замужние женщины обладают более крепким иммунитетом, реже болеют. Об этом говорилось в выступлении Джениа Кайколт-Глейзера, профессора психиатрии из университета штата Огайо. Также они меньше подвержены стрессам. Это связано с тем, что женщина может обсудить с мужем проблемы, которые её волнуют, а не таить их в себе. Также кардиологами из США из университетов Питсбурга и Сан-Диего отмечено снижение сердечно-сосудистых заболеваний среди замужних женщин. Такие показатели связаны с отсутствием одиночества.

Из негативных проявлений при заключении брака можно отметить повышенную раздражительность у жены (например, из-за храпа супруга), и, как следствие - переутомление. Также при наличии существенной разницы в возрасте между супругами, если жена старше мужа лет на 9, может возникнуть риск сокращения продолжительности жизни у жены. Этот фактор связан с повышенной тревожностью женщины относительно взаимоотношений в семье. Многие женщины склонны "заедать" стрессовые ситуации. Это ведёт к приобретению лишнего веса, а там не далеко и до проблем со здоровьем.

А как брак влияет на здоровье мужчин?

По статистике, женатые мужчины живут на 7 лет больше, чем холостые. Так как после свадьбы круг знакомых и друзей расширяется, то и увеличивается общение, что положительно сказывается на их здоровье. Об этом говорит в своих выступлениях Анна Валенса. Из отрицательных моментов на жизнь женатого мужчины можно выделить так же приобретение лишних килограммов, что может отрицательно сказаться на работе сердца. Из-за недопонимания в семье могут случаться перепады давления, что так же не безопасно для здоровья мужчины.

В заключение можно сказать, что здоровье супругов всё же зависит не от наличия штампа в паспорте, а от гармоничных, дружеских, доверительных отношений. И, конечно же, от наличия любви друг к другу.