Инсулин может предотвратить развитие рака кишечника. К такому выводу пришли ученые из Института метаболических исследований Макса Планка в Кельне, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По их словам, избыточный вес часто становится причиной возникновения колоректального рака (злокачественные образования в толстой кишке).

Из-за ожирения происходят воспалительные реакции, вызванные проходом бактерий через эпителий кишечника.

В норме наружный клеточный слой слизистой кишечника действует как барьер и препятствует проникновению патогенных клеток, однако у людей, страдающих от избыточного веса, этот механизм нарушается.

Всё это приводит к повреждению ДНК, и в тканях начинает расти злокачественная опухоль.

Предотвратить этот процесс может инсулин. Для удержания бактерий клетки эпителия должны быть плотно соединены друг с другом белками. Инсулин активирует их выработку в генах и тем самым укрепляет эпителий.

"Тело не может жить без инсулина, потому что клетки были бы неспособны поглощать сахар, необходимый для производства энергии. Поддержание кишечного барьера также важно для выживания. Следовательно, эти два процесса связаны", - пояснил один из авторов исследования.

Однако при ожирении нередко происходит уменьшение восприимчивости организма к инсулину, что увеличивает риск возникновения рака и диабета.