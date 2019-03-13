Женщина отключила брата от аппарата жизнеобеспечения, но того, что случилось дальше, она не ожидала - ВИДЕО
13 марта 2019 07:00 120
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Источник:Удивительные Факты
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