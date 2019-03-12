Окаменелые челюсти нового вида динозавров были обнаружены у южного побережья Австралии. По мнению палеонтологов из университета Новой Англии в Мельбурне, они принадлежат небольшим травоядным рептилиям, населявшим обширные территории Австралии и Антарктиды примерно 125 млн лет назад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Учение назвали неизвестный ранее вид галеонозавром из-за необычной формы челюсти, внешне напоминающей перевернутый корабль. Окаменелости были найдены у побережья Гиппсланд в штате Виктория и, по мнению ученых, эта находка говорит о том, что миллионы лет назад местность, соединявшая Австралию, Новую Зеландию и Антарктиду, была густо заселена различными животными. "Здесь была долина у края густого леса с многокилометровой цепью вулканов на востоке. Это был настоящий затерянный мир, хотя сейчас мало что о нем напоминает, кроме окаменелостей, которые мы иногда находим здесь", - рассказал палеонтолог Мэтью Херн из университета Новой Англии.

Анализ найденных окаменелостей, проведенный учеными, указывает на то, что галеонозавр принадлежал к большой группе древних рептилий, напоминавших современных птиц, однако не имея крыльев, они были отличными бегунами. "Мы уже знаем, что это был двуногий, очень проворный травоядный динозавр. Без сомнения, он был тесно связан с четырьмя или пятью другими видами, обитавшими на этой территории и сходными по размерам, однако галеонозавры отличаются анатомией челюстей и строением зубов", - пояснил доктор Херн.

По мнению ученых, обнаружение нового вида динозавров станет важной вехой в палеонтологии, поскольку поможет "записать полную историю динозавров Австралии". "Собрать воедино все звенья истории наших древних рептилий очень непросто. Одна из проблем заключается в том, что все найденные прежде ископаемые - изолированные кусочки", - уточняет Стив Солсбери, палеонтолог из Квинслендского университета.