Сегодня гороскоп не будет склонять к поиску легких путей, наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Во всех сферах жизни - и в работе, и в быту, и даже в любви - окружающие будут склонны идти к своей цели не напролом, а используя всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы. Вот почему звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть "второе дно" в словах и поступках окружающих. Если такого "второго дна" нет - хорошо, однако, скорее всего, сегодня это означает лишь то, что вы его просто пока не заметили.

Овен

Сегодня тяга Овна к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Овна может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Овен способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Овен может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Телец

Сегодня Телец может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Телец сегодня способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Телец разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Близнецы

Сегодня Близнецы способны демонстрировать фатализм во всем, за что бы они ни взялись, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Близнецы могут неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет их в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Близнецам надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самим не плошать. Если сегодня они будут добросовестно выполнять все, что от них зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Рак

Сегодня Рак рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Рак столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды гороскопа советуют Раку поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Рак почувствует себя намного счастливее!

Лев

Сегодня гороскоп Льва благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Лев может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Льва к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Льва сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Дева

Сегодня звезды гороскопа предвещают Деве день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Дева может сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могла решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Девы сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет их душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Весов будет вершиться несправедливость, они готовы ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Скорпиону энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Стрельцу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Стрельцу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Стрельца немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Козерог

Сегодня в общении с людьми у Козерога возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Козерога с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Козерогу стоит поискать в общении золотую середину!

Водолей

Сегодня - отличный день, который подарит Водолею заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Водолею достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Водолея в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Рыбы

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет их к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми они смогут в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Рыбам умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Рыбы одиноки, сегодня у них есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.