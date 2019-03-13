Назван лучший возраст для путешествий
Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix провел исследование и выяснил, какой возраст туристы считают самым оптимальным для путешествий, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно результатам опроса, участие в котором приняли больше двух тысяч россиян, период с 40 до 60 лет считается лучшим для поездок (за этот вариант проголосовало 32 процента респондентов).
Около 30 процентов опрошенных уверены, что лучше путешествовать с 25 до 40 лет, а 15 процентов проголосовали за вариант с 18 до 25 лет.
При этом абсолютное большинство (98 процентов) считают, что пенсионный возраст не помеха туристическим поездкам, и не планируют прекращать путешествовать после 60 лет.
В октябре 2018 года российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие туристические направления и города России популярны у 60-летних туристов. Оказалось, что чаще всего люди пенсионного возраста выбирают для путешествия по России города Золотого кольца и Подмосковья, а также курорты Кавказских Минеральных Вод.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на среду
Медики из США вылечили артрит при помощи ультразвука
Физики узнали, как "заглянуть" в чёрную дыру
NASA впервые в истории отправит в космос полностью женский экипаж
9 продуктов, которые грозят вам раком
Точный гороскоп на среду
Корпорация Boeing заявила, что модели 737 MAX 8 безопасны
Gəncədən Bakıya yasa gələn 28 yaşlı oğlan itkin düşdü
Эльмар Мамедъяров принял временного поверенного в делах Чили
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку
Завтра в этих районах не будет газа
Zabratda sərnişin avtobusu ilə minik maşını toqquşub
Mingəçevirdə bayram tonqalı yanğına səbəb olub - FOTO
Апрельские бои нарушили планы армян
Keçi piyinin faydaları – Ağciyər, mədə-bağırsağın dərmanı
"Полонезы" снова довели армян до истерики - ПОДРОБНОСТИ
Nazirlikdən pensiyaçılara şad xəbər: mart ayında...
-
12 Мар. 17:08 8 982
-
12 Мар. 08:28 8 957
-
12 Мар. 17:37 8 895
-
12 Мар. 16:53 8 121
-
12 Мар. 10:21 7 733