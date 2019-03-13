Антропологи обнаружили зубы вымершего вида обезьяны, обитавшей на северо-западе Кении 22 миллиона лет назад. Находка позволила заполнить пробел в эволюционной истории приматов, включая людей, а также предположить, какие условия могли привести к формированию зубов современного типа у обезьян и человека. Об том сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели раскопки в Западной Тургане - африканском регионе, который характеризуется наличием большого количества ископаемых, охватывающих период с 19 до 25 миллионов лет назад. В то время здесь находились леса, населенные различными видами животных, включая обезьян. Ученые обнаружили окаменелости, в том числе останки рептилий и млекопитающих, в частности слонов.

Зубы, принадлежащие неизвестной обезьяне, обладают рядом примитивных особенностей, которые позволили отнести ее к новому виду исчезнувших приматов, названному Alophia metios. Так, у моляров отсутствовали лофы - гребни на жевательной поверхности зубов.

Из-за этого признака некоторые ученые поначалу предположили, что были найдены останки свиньи, а не обезьяны. Рацион питания алофии должен был включать в себя твердые фрукты, семена и орехи. Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой включение листьев в диету, произошедшее позднее, привело к развитию зубов у приматов, в том числе человека.

По своему возрасту окаменелости заняли место между ранее обнаруженным зубом с возрастом в 19 миллионов лет, найденным в Уганде, и зубом из Танзании, датированным 25 миллионами лет.