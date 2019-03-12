За последние несколько лет онкология стала заметно агрессивнее. Медики и ведущие учёные бьются над решением этой проблемы, однако обезопасить себя самостоятельно может каждый человек - нужно лишь ограничить себя в питании. Лайф разбирался, от чего придётся отказаться, чтобы спасти собственную жизнь.

Любители сладостей

В списке угроз здоровью рафинированный сахар и газированные напитки идут на первых местах. Газированные напитки считаются одними из самых опасных ещё и потому, что онкология органов пищеварения - не единственное, что может ждать любителя лимонада. Особую опасность, по мнению учёных, представляет 4-метилимидазол - особо опасный канцероген, накопление которого в тканях ЖКТ может спровоцировать сбой в работе внутренних органов. Кроме того, американские нейробиологи и токсикологи выяснили, что этот канцероген может "доставать" и до мозга, растворяясь в крови человека. Сахарин и ацесульфам калия, которые присутствуют даже в "диетических" напитках, долгое время считались безвредными, однако их эффект проявляется не сразу. Эксперименты на грызунах показали, что "выстрелить" такая онкология может через 5-10 лет.

Сахар и газировка

Онкология органов пищеварения, накопительный эффект, сложное лечение

Сахар, вопреки расхожему мнению, сам по себе не провоцирует рак. Однако если заболевание уже диагностировано, от употребления этого продукта следует воздержаться. Известно, что для активности поражённые болезнью клетки потребляют существенно больше глюкозы, чем обычные. В этом отношении действует простое правило: чем меньше сладкого человек потребляет каждый день, тем полезнее для организма. Этот же метод справедлив и для превентивной терапии онкологии, когда организм в целом здоров и находится "в исправном" состоянии.

Жир и кофе

Обжаренные в масле продукты, а также переработанное мясо активно помогают болезни "выжечь" все ресурсы организма. Ещё в 2015 году Всемирная организация здравоохранения включила в перечень особо опасных продуктов ветчину, бекон, сосиски/шпикачки и другие продукты переработки мяса. Главным катализатором появления онкологии, как считают учёные, могут стать растительное масло и высокая температура приготовления пищи, которые на пару с другими канцерогенами засоряют организм.

Жирные продукты и кофе

Повышение уровня холестерина, разрушение иммунной системы, проблемы с органами пищеварения и сердечно-сосудистой системой

В 2018 году одним из самых опасных напитков был признан растворимый кофе из вендинговых автоматов. Обнаруженный в 2002 году канцероген акриламид оказался способен провоцировать болезни сосудов и многие другие тяжёлые заболевания. Эксперименты американских онкологов с акриламидом показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным канцерогеном, в большинстве случаев провоцировалось развитие тяжёлых онкологических заболеваний.

Похрустеть в кино

Любимое лакомство киноманов, по словам учёных, претерпело ряд изменений, в результате которых стало не только вкусным, но и крайне опасным для употребления. В самом попкорне несколько лет назад был обнаружен пропилгаллат - консервант, который, к слову, содержится даже в моторном автомобильном масле. Кроме того, для попкорна, который можно разогреть в микроволновке, используют масло из ГМ-сои, которое оказалось опаснее обычного. Оно, как отмечают учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде, забивает печень жирами и нарушает её правильную работу. Именно это масло, по словам исследователей, спровоцировало эпидемию ожирения в США.

Попкорн

Нарушение работы органов ЖКТ, высокая токсичность ингредиентов

Опасные консервы и фастфуд

Одним из самых токсичных для организма Агентство США по охране окружающей среды признало бисфенол-А. Это вещество в 2011 и 2012 годах обнаружили на внутренних стенках банок с обычными консервами. Учёные уже доказали, что накопление бисфенола нарушает работу печени крыс, а также меняет генетические особенности у потомства. Не менее опасной является и пища, приготовленная на многократно использованном масле. Такие методы приготовления используются крупными и мелкими сетями фастфуда. Во время непрерывного цикла производства еды образуется один из самых токсичных канцерогенов - бензпирен. Он пагубно влияет не только на печень, но и воздействует на костный мозг и провоцирует лейкемию у людей и млекопитающих животных. Причём бензпирен действует на человека так же, как никотин на лошадь: любые количества бензпирена опасны для человека.

Консервы и фастфуд

Токсичные элементы упаковки меняют ДНК, разрушают клетки органов желудочно-кишечного тракта

Убийцы-невидимки

Любовь к обычным на первый взгляд продуктам может обернуться полной потерей здоровья. Например, в колбасе и других "мясосодержащих" продуктах присутствует множество пищевых добавок: эмульгаторы, загустители, красители, консерванты. Те самые "Е", данные о которых производители даже не скрывают. Шотландские генетики и онкологи неоднократно отмечали, что накопление пищевых добавок "Е"-группы в организме увеличивает вероятность появления онкологии мочеполовой системы у мужчин, может привести к развитию рака молочной железы у женщин.

Хрустящие чипсы в этом отношении - настоящее онкокомбо. Они не только жарятся при высоких температурах, на многократно использованном масле, но и "фаршируются" большим количеством консервантов. Поэтому их употребление - болезненный и крайне токсичный удар по организму.

Пищевые добавки и чипсы

Токсичные консерванты, загустители и стабилизаторы влияют не только на желудок, но и на печень, мозг и серьёзно "портят" кровь

Во всех исследованиях токсичности продуктов учёные отмечают, что чем разнообразнее пища, тем выше шансы нанести организму непоправимый вред. Для того чтобы этого избежать, мало употреблять натуральные овощи и правильно готовить мясо. Необходимо придерживаться особого меню.