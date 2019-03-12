Американское космическое агентство NASA заявило о том, что оно запланировало первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает VoA.

Экспедиция запланирована на 29 марта. Это будет первый выход в открытый космос, в котором будут принимать участие исключительно женщины.

Выход в открытый космос осуществят астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох. Это произойдёт в рамках 59-й экспедиции на МКС, которая запланирована на 14 марта. Помимо двух женщин в космосе ещё одна женщина (диспетчер системы управления полётами из Канадского космического агентства Кристен Фаччол) будет находиться за пультом в Космическом центре имени Джонсона (Хьюстон, штат Техас). Она будет оказывать поддержку в рамках 7-часового выхода в космос.