Ученые Лундского университета в Швеции выявили следы ранее неизвестной в истории Земли крупной геомагнитной бури. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали ледяные керны, извлеченные в Гренландии и содержащие лед, образовавшийся в последние 100 тысяч лет. Оказалось, что в 660 году до нашей эры произошла мощная геомагнитная буря - возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием магнитосферы с солнечным ветром, источником которого, в свою очередь, являются выбросы корональной массы или корональные дыры.

По словам специалистов, если бы эта геомагнитная буря произошла сейчас, то она бы принесла серьезный ущерб энергосистеме, спутникам связи, самолетам и другой технике. Ученые выяснили, что похожие события также происходили в 775 и 994 годах нашей эры. Это указывает на то, что данное опасное явление не является редким и необходимо пересмотреть уровень риска его повторения в наши дни.

Известно, что солнечный "супершторм" 1859 года привел к геомагнитной буре, известной как Событие Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также яркого полярного сияния в низких широтах. В 1989-м было зафиксировано Квебекское событие, когда из-за геомагнитной бури произошло отключение электроэнергии в канадской провинции Квебек, сбои у спутниковых аппаратов, а также возникло полярное сияние вплоть до широты Мексики. В 2003 году в Мальме (Швеция) подобное явление привело к отключению электричества, также был поврежден ряд космических аппаратов.