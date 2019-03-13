Какая женщина в общественном месте скорее всего привлечет восторженные взгляды мужчины? Ученые доказали - та, что красиво движется. Иногда простого движения (поправила волосы, переставила ноги, грациозно повернула голову в сторону) достаточно, чтобы представители сильной половины человечества обернулись в сторону незаметной, неподвижно сидящей до этого девушки.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Университет Портсмута (Великобритания) пригласил для исследования порядка 40 женщин с различными типами фигуры. Одевшись в леггинсы и футболки, они должны были свободно пройтись в своей обычной манере. В это время велась видеозапись, которую потом показали мужчинам с просьбой назвать наиболее привлекательных женщин.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Visual Cognition. Выяснилось, что наибольшее внимание мужчин привлекли дамы с фигурой "песочные часы", которые передвигались короткими шагами, слегка покачивая бедрами.

По мнению руководителя проекта Эда Моррисона, между внешней привлекательностью и данным видом походки есть прямая взаимосвязь. Доктор Моррисон как специалист по эволюционной психологии уверен, что походка способна многое рассказать о репродуктивном здоровье женщины, не говоря уже о таких характеристиках, как физическое состояние и возраст.

Нейрофизиологи и психологи уже не задают вопрос, почему движение воздействует на эмоциональный фон человека сильнее, чем слова. Потому что жесты, позы, мимика гораздо реже используются для обмана, мы, как правило, не готовы к тому, что они способны ввести человека в заблуждение, да и имитировать их гораздо сложнее.

Это вербально нужно убеждать, доказывать, а движения способны обнажить самые потаенные уголки души. Как в танце, например. Наиболее характерно в этом плане аргентинское танго. То, что в нем передается несколькими движениями, словами нужно выражать на нескольких страницах. По мнению музыкального психолога Джеффа Лака, танцевальные движения способны многое рассказать о характере человека и силе его страсти. Так, женщина в аргентинском танго своими движениями сводит партнера с ума, а в сальсе - она лихо флиртует, дразня партнера. Даже намек на эти движения в обыденной жизни способны приковать взгляды всех мужчин вокруг. По мнению доктора Лака, чтобы узнать партнера по настоящему, лучшего места, чем танцевальная площадка не найти.

Именно танец был взят за основу в ходе эксперимента психологов Нортумбрийского университета в Ньюкасле. Оттолкнувшись от того, что танец - наиболее эффективное средство для привлечения внимания партнера, они решили выяснить, какие именно действия являются особенно привлекательными. С этой целью они нашли почти 40 добровольцев-женщин, не имеющих проблем со здоровьем, средний возраст которых составил чуть более 21 года. Перед началом эксперимента каждой участнице на определенные части тела, включая суставы, были прикреплены светоотражающие метки. Когда женщина двигалась под барабанный ритм, метки помогали вести компьютерную запись движений. Все действо длилось 30 секунд. Затем по итогам были созданы анимированные персонажи, которые передавали только движения женщин, но никак не обнаруживали другие их данные (рост, вес, особенности фигуры).

Почти 60 мужчин и более 140 женщин должны были оценить привлекательность движений каждого анимированного персонажа по шкале от одного до семи, где единица - самая низкая оценка. Баллы ставились за ассиметричные движения рук, бедер, покачивание бедрами, амплитуда движения бедер и рук.

Безусловными лидерами были женщины, чья амплитуда движений как бедер, так и рук была умеренной (не очень сильной, но и не слабой), а также тех, кто ассиметрично покачивал бедрами. Кроме того, высшие оценки получили дамы с лучшей гибкостью позвоночника.

Это навело ученых на мысль продолжить изучение взаимосвязи движений и различными характеристиками женщины: здоровья, фертильности, репродуктивности.