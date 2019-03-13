Согласно последним исследованиям, ежегодно от загрязнения воздуха в мире умирают 8,8 млн человек, что превышает число смертей, вызванных последствиями курения табака. Об этом сообщается в журнале European Heart Journal, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru

"Для сравнения: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от курения табака составляет 7,2 млн человек в год", - говорится в исследовании.

Отмечается, что загрязнение воздуха представляет собой наиболее серьезный фактор риска и сокращает среднюю продолжительность жизни в Европе более чем на два года.

"Самое страшное, что курения можно избежать, а загрязнения воздуха - нет", - цитирует профессора Томаса Мюнцеля из Университетского медицинского центра Майнца в Германии The Guardian.

По словам ученых, в основном загрязнение воздуха происходит из-за сжигания ископаемого топлива. В связи с этим они призвали искать возможности перехода на другие источники энергии.

Ранее в марте эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Также в пятерку лидеров по чистоте воздуха вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. Россия заняла место во второй десятке, между Швейцарией и Люксембургом.