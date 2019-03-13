Немецкие ученые выяснили, что загрязнение воздуха может быть причиной вдвое большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом люди умирают, главным образом, от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи смоделировали воздействие различных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Оказалось, что в 2015 году плохое состояние окружающей среды стало причиной смерти 790 тысяч человек во всей Европе. При этом 40-80 процентов этих случаев приходилось на сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты и инфаркты, что примерно в два раза превышает число умерших от нарушений в работе органов дыхания.

Во всем мире число умерших из-за загрязненного воздуха достигает 8,8 миллиона человек в год, что в два раза превышает предыдущие оценки. По словам ученых, по этой причине погибает больше человек, чем от курения табака.

Главным фактором, оказывающим вредное воздействие на организм, является наличие в воздухе твердых частиц диаметром около 2,5 микрона - PM2.5. Они являются основной причиной развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Допустимая годовая концентрация в Европе составляет 25 микрограмм на кубический метр, что более чем в два раза превышает допустимый уровень ВОЗ - 10 микрограмм на кубический метр.