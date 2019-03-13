Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология. Эксперты компании отметили низкий уровень преступности в австрийской столице, разнообразные варианты проведения досуга, высокий уровень развития транспортной инфраструктуры, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



На втором месте в рейтинге оказался крупнейший город Швейцарии Цюрих. По безопасности он уступил лишь Люксембургу и Хельсинки.



Третье место поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия). При этом указывается, что канадский город поднялся на две позиции и стал самым удобным для жизни в Северной Америке.



В первую десятку также попали Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Женева и Базель.



Российские города в первую сотню не попали. Москва оказалась на 167-м месте, чуть ниже Либревиля и Аккры - столиц Габона и Ганы соответственно. Санкт-Петербург аналитики Mercer разместили на 174-м месте, рядом с Киевом, столицей Уганды Кампалой и албанской Тираной. Эксперты указали, что столь низкие места объясняются уровнем безопасности. В плане преступности Москву и Петербург признали самыми неблагополучными городами Европы.

Всего в рейтинг попал 231 город. В самый низ списка эксперты поместили Сану (Йемен), Банги (ЦАР) и Багдад.