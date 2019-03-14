Победительница детского телешоу имеет IQ выше, чем у Эйнштейна - ВИДЕО
14 марта 2019 07:00 190
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Источник:Остроумно
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