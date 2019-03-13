Зрители, которые приобрели билеты на спектакль "Три Кота - В поисках сокровищ", смогут провести для своих детей бесплатную фотосессию с героями, которая пройдет 15 марта с 18.00 до 21.00 в Park Bulvar. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы MGМ Production. Не забудьте взять билеты!

Спектакль "Три Кота - В поисках сокровищ" будет представлен 16 марта (12:00, 15:00, 18/00) в Государственном академическом национальном драматическом театре.

Сюжет: В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька - два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! "Вот это удача", - подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ. Во время приключения котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное - доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.

На спектакле зрителей ждут:

- Встреча с любимыми героями! Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и, конечно же, Мама кошка, Папа кот и другие герои из мультфильма.

- Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток!

- Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Юный зритель станет непосредственным участником спектакля.

Цена билетов от 5 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: 050/0773549054

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