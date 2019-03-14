Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как "вроде бы", "как будто" и "может быть" - сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу!

Овен

Сегодня Овен способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Овна к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Овну сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: "Семь раз отрежь", то есть "отмерь"...

Телец

Сегодня Телец имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Сегодня Телец способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих - Телец сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

Близнецы

Сегодня день дарит Близнецам огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для них - не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Близнецов не сидеть дома - ведь под лежачий камень вода не течет - а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Близнецы способны многого добиться: день предоставит им шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если они этим шансом не воспользуются, их право. Как говорится, "не хочу" - вот причина, "не могу" - лишь предлог.

Рак

Сегодня звезды гороскопа склоняют Рака к тому, чтобы провести этот день в тишине - и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Раку достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Раку заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Лев

Сегодня - замечательный день, когда чувства Льва будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Льву сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, - вас ждет море радости, искренности и любви!

Дева

Сегодня - отличный день для того, чтобы Дева занялась своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет ее такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Дева сегодня сделает уверенный шаг вперед. Единственное "но": в любых делах ей не стоит полагаться на окружающих - в плане ответственности и дисциплины им до Девы сегодня как до Луны далеко.

Весы

Сегодня у Весов есть шанс убедиться в справедливости пословицы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Весов удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Весам приятный сюрприз!

Скорпион

Сегодня Скорпиона ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Скорпион будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Скорпиона, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Скорпиону следует опасаться препятствий, напротив - сегодня именно они заставляют его бороться и побеждать!

Стрелец

Сегодня Стрельцу в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Стрельцу следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Стрелец поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, "от и до", досадуя о малейшей ошибке! Козерог же сегодня будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Водолей

Сегодня события благоприятствуют Водолею, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня - это отношения с окружающими: Водолей может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Водолей будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Водолею стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Рыбы

Сегодня день Рыб обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют им посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Рыбам мощный заряд позитивной энергии. Если же между Рыбами и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Рыбам можно не беспокоиться о том, правильно ли их понимают.