Посетитель зоопарка, расположенного в городе Хэфэй (провинция Аньхой, КНР), случайно уронил мобильный телефон в вольер тигром и попытался самостоятельно достать свой гаджет.

Свидетели операции по вытаскиванию телефона с территории хищника запечатлели необычный процесс, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Мужчина попытался при помощи двух палок и пакета воссоединиться со своим мобильным устройством. Но скопление народа и посторонние предметы в вольере привлекли внимание тигра и он отнял у туриста одну палку.

По информации СМИ, работники зоопарка спустя час вернули посетителю его телефон.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

