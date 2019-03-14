С чем у вас ассоциируется Швеция? С хоккеем, магазином IKEA и хорошей экологией? А может быть, с высоким качеством жизни скандинавского социализма? По крайней мере, именно такие представления, согласно опросу "Левада-центра", приходили на ум россиянам еще несколько лет назад.

Но времена меняются. Из безопасной страны викингов Швеция постепенно превращается в страну мигрантов, в которой с пугающей скоростью растет преступность. Особенно тяжело приходится южным городам, где, как в Мальмё, иностранцы составляют почти половину населения.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Беда не приходит одна

В декабре 2017 года полиция Мальмё распространила объявление, в котором просила женщин не ходить по улицам в одиночестве. Пойти на такой шаг правоохранители были вынуждены после того, как за месяц в городе было совершено как минимум три изнасилования. Причем одно из них, как писали СМИ, было особо жестоким: банда мигрантов надругалась на детской площадке над 17-летней девушкой, после чего сожгла ее половые органы.

Преступления на сексуальной почве за полвека вообще стали для Швеции головной болью. Согласно данным Национального совета по предупреждению преступности, в 1970-х в стране совершалось порядка 40 изнасилований на 100 тыс. населения, а к 2010-м - уже более 200.

Больше стало и других преступлений. Если в 1998 году было зафиксировано порядка 400 поджогов машин, то теперь регистрируется по 1300-1500 инцидентов ежегодно. Параллельно растет число нападений с применением взрывных устройств, но что самое страшное - убийств с применением огнестрельного оружия в пропорции к населению.

Обозреватель шведской газеты Svenska Dagbladet Ивар Арпи в своей статье "Уровень насилия в Швеции сравним с Южной Италией и Мексикой" со ссылкой на исследования отмечает, что по сравнению с Норвегией в Швеции этот показатель в пять раз больше. Он также упоминает, что в трех шведских мегаполисах: Мальмё, Стокгольме и Гётеборге - число перестрелок за пять лет - с 2012 по 2016 годы - выросло с 145 до 251.

"Количество [убийств с применением огнестрельного оружия среди уличных банд] возросло от четырех в год, как было в 1990-х, до примерно сорока в прошлом (2017-м - прим. ред.) году", - подтверждает журналист Politico Полина Нойдинг.

При этом в 2016 году, по данным полиции, в одном только Мальмё с численностью в 330 тыс. человек зафиксировано 11 убийств и 50 покушений. Больше трех убийств на 100 тыс. человек - показатель, сопоставимый с цифрами в Египте, Либерии и Вьетнаме, но никак не с уровнем в европейских странах. Для сравнения: в Словении по данным за 2017 год совершается 0,48 убийств на "сотню", в Норвегии - 0,51, в Нидерландах - 0,55, в Австрии - 0,66, в Германии - 1,18.

Простое объяснение

Конечно, проблема роста насилия в Швеции появилась не на пустом месте. Она оказалась тесно связана с неспособностью страны интегрировать новые и новые партии прибывающих мигрантов.

"В настоящее время убийства с применением огнестрельного оружия среди уличных банд характерны для мужчин-мигрантов, оказавшихся в обществе, значительно отличающемся от того, в котором они жили прежде", - пояснила Полина Нойдинг, добавив, что именно из-за этого "Швеция от страны с низким уровнем преступности перешла к показателям уровня убийств значительно выше среднеевропейских".

Однако нужно признать, что изначально мигранты никак не портили общую картину и даже помогли шведам решить их собственные трудности. Все дело в том, что в во второй половине XX века Швеция столкнулась с серьезным демографическим кризисом: в 1970-е естественный прирост населения в стране едва отличался от нуля, а в 1990-е и вовсе оказался отрицательным.

Исправлять ситуацию в Стокгольме по примеру других стран Европы начали за счет приглашения иностранцев. Первыми в скандинавское государство стали активно переселяться беженцы из Югославии, затем - из Ирана и Ирака, а в последние годы - Сирии. К ним прибавились также мигранты из Афганистана и ряда стран Северной Африки - даже тех, где войны как таковой не было.

В итоге население Швеции действительно увеличилось. В 1994 году в стране насчитывалось 8,8 млн человек, в 2004-м - 9 млн. А в 2017 году показатель перевалил за 10 млн и продолжает расти, теперь уже слегка устрашающими темпами - по примерным оценкам, по 100 тыс. человек ежегодно.

Поначалу миграционные центры, обустроенные шведскими властями, справлялись с мигрантами. Там их обучали языку, культуре и традициям. Да и сами гости первых волн были готовы интегрироваться. Но за легальными мигрантами в страну потянулись их семьи и друзья, они стали селится компактными группами и совершенно не стремились вливаться в шведское общество. К тому же заниматься воспитанием сотен тысяч иностранцев оказалось непосильной задачей.

Так в Швеции постепенно начали образовываться этнические анклавы, попросту гетто - или, как принято их называть местными полицейскими, "проблемные" районы. В настоящий момент их насчитывается уже 61, наиболее известны - Ринкебю в Стокгольме и Росенгорд в Мальмё.

Мальмё вообще оказался своего рода перевалочным пунктом - через этот город на юге Швеции проезжают практически все мигранты, устремляющиеся в страну. Сюда же отправляется львиная доля иностранцев из Дании, где миграционное законодательства значительно жестче шведского. И немалая часть из них теперь оседает именно здесь.

По данным за 2017 год, иммигранты и их дети составляли 45% жителей Мальмё, тогда как в 2001-м - всего 24%. Конечно, это все не только иностранцы "из группы риска", достаточно среди них и вполне законопослушных людей. Но это не отменяет того, что город постепенно сам по себе превращается в анклав.