Темпы глобального потепления можно сдержать при помощи солнечной геоинженерии. Такой способ решения проблемы предложили ученые из Массачусетского технологического института, Принстонского университета и Гарвардского университета.

Как сообщает Phys.org, суть метода - в безопасном уровне выбросов аэрозолей в атмосферу, что позволяет отражать часть солнечного света. По словам специалистов, тем самым возможно снизить рост глобального потепления в два раза, а также охладить планету и избежать климатических катаклизмов, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

Ученые отметили, что пока это единственный потенциально эффективный метод борьбы с изменением климата, которые не нанесет серьезного вреда окружающей среде. Ранее считалось, что единственный способ остановить последствия глобального потепления - отказаться от электростанций, заводов и автомобилей.