Назван единственный способ предотвращения глобальной катастрофы
Темпы глобального потепления можно сдержать при помощи солнечной геоинженерии. Такой способ решения проблемы предложили ученые из Массачусетского технологического института, Принстонского университета и Гарвардского университета.
Как сообщает Phys.org, суть метода - в безопасном уровне выбросов аэрозолей в атмосферу, что позволяет отражать часть солнечного света. По словам специалистов, тем самым возможно снизить рост глобального потепления в два раза, а также охладить планету и избежать климатических катаклизмов, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.
Ученые отметили, что пока это единственный потенциально эффективный метод борьбы с изменением климата, которые не нанесет серьезного вреда окружающей среде. Ранее считалось, что единственный способ остановить последствия глобального потепления - отказаться от электростанций, заводов и автомобилей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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