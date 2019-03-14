Правда ли, что КГБ подменил президента Югославии Иосипа Броза Тито
Маршал Иосип Броз Тито, правивший Югославией 35 лет, был одним из самых ярких коммунистических лидеров XX века. Он поддерживал преимущественно тёплые отношения с советскими генсеками, хотя в Организацию Варшавского договора его страна так и не вступила. Вместо этого Тито стал одним из основателей "движения неприсоединения". После его смерти Югославия продержалась всёго 11 лет - затем между частями федеративного государства начались кровавые столкновения. Именно тот факт, что Тито уравновешивал интересы разных народов, заставили говорить о том, что в действительности он не был южным славянином. Мог ли маршал быть русским агентом?
Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.
"Нехорватский" хорват
Сомнения в том, что Тито хорват, возникли у многих жителей Югославии в 1970-е годы, когда страну сотрясала "Хорватская весна". Эти события, начавшиеся со споров между лингвистами и закончившиеся вспышкой националистических и сепаратистских настроений, вызвали у маршала недовольство. Он подавил студенческие выступления и провёл чистку коммунистических кадров в Загребе, заставив замолчать сторонников экономической независимости Хорватии, которая была республикой-"донором" для менее развитых регионов Югославии. Мог ли так поступить настоящий уроженец села Кумровец или он был внедрённым извне человеком, выполнявшим определённую миссию? Есть немало аргументов в пользу второй версии.
Странности ранней биографии
Первая половина жизни Иосипа Броза, взявшего партийный псевдоним Тито, напоминает авантюрный роман.
Он происходил из многодетной сельской семьи, а его образование свелось к 4 классам начальной школы. Родные места впоследствии маршал посещать не любил, а с братьями и сестрами не общался. На хорватском Тито до конца жизни писал с ошибками. Начав карьеру простым заводским рабочим в Чехии, Австрии и Германии, во время Первой мировой войны он попал в Россию как военнопленный. Тито довелось побывать на Волге, в Сибири и на Урале, он прошёл трудовой лагерь и сидел в Петропавловской крепости. Вступив в Красную Гвардию, бывший солдат австро-венгерской армии участвовал в боях против белых. В Омске Иосип впервые женился - его избранницей стала 15-летняя крестьянская девушка Пелагея Белоусова. В 1920 году Броз вернулся на родину. За время его отсутствия на карте появилось новое государство - королевство Югославия, против которого будущий маршал начал борьбу в рядах коммунистической партии.
Возможный момент "подмены"
Столкнувшись с гонениями со стороны белградского правительства, Тито в 1934 году приехал в Советский Союз, где работал по линии Коминтерна. Он провёл в Москве несколько лет. Именно в эти годы Тито развёлся с Пелагеей, которая успела родить ему четверых детей. Впереди женщину ждали сталинские лагеря.
По мнению личного врача Тито Александра Матуновича, наблюдавшего незадолго до смерти, именно в 1930-е годы видный югославский коммунист был заменён на двойника. В проведении этой операции лейб-медик подозревал чекистов из НКВД. Подчинялся ли в дальнейшем тайный агент, сразу же возглавивший КПЮ, указаниям из Москвы или начал править самостоятельно, остаётся только догадываться. Однако, по-видимому, лидер Югославии вполне устраивал СССР, раз так и не был устранён.
По одной из версий, реальный Тито погиб в ходе гражданской войны в Испании, куда якобы оказался заброшен для особых поручений. После этого и была произведена подмена.
Версия о том, что Югославией правил советский шпион, по сей день очень популярна в западной и хорватской прессе. Как стало известно в 2014 году, еще в середине пятидесятых в калифорнийский офис ЦРУ явился некий Мариян Маркул. Он утверждал, что был знаком с Тито еще в 1920-е годы и не узнал его при встрече после войны. "Чудесным" образом у "нового" Иосипа Броза "вырос" оторванный указательный палец, да и вёл он себя иначе.
"Русские" черты
Те, кто близко наблюдал президента Югославии в бытовой обстановке, отмечают странности, которые плохо вяжутся с его официальной биографией. По-сербскохорватски Иосип Броз говорил с акцентом, зато отлично знал русский и даже киргизский языки. Маршал нередко декламировал стихи Пушкина и Лермонтова. Вообще, незаурядные способности полиглота были необычны для необразованного рабочего, которым официально был Тито. Как и его личная утонченность, эрудиция, умение играть на фортепьяно, знание этикета и привычка к роскоши.
Контраргументы
У противников теории русского Тито есть объяснения такого поведения. Прохладное отношение Тито к хорватским патриотам было продиктовано смешанным происхождением (его мать была словенкой), а также верностью идеям интернационализма. Кроме того, главными противниками маршала во время Второй мировой войны были именно хорватские усташи - союзники Гитлера.
Приверженность же к русской культуре объясняется долгими странствиями по России, русской женой и тесным довоенным общением с советскими коммунистами, вкупе с отбыванием наказания в разных частях страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!