Маршал Иосип Броз Тито, правивший Югославией 35 лет, был одним из самых ярких коммунистических лидеров XX века. Он поддерживал преимущественно тёплые отношения с советскими генсеками, хотя в Организацию Варшавского договора его страна так и не вступила. Вместо этого Тито стал одним из основателей "движения неприсоединения". После его смерти Югославия продержалась всёго 11 лет - затем между частями федеративного государства начались кровавые столкновения. Именно тот факт, что Тито уравновешивал интересы разных народов, заставили говорить о том, что в действительности он не был южным славянином. Мог ли маршал быть русским агентом?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Нехорватский" хорват

Сомнения в том, что Тито хорват, возникли у многих жителей Югославии в 1970-е годы, когда страну сотрясала "Хорватская весна". Эти события, начавшиеся со споров между лингвистами и закончившиеся вспышкой националистических и сепаратистских настроений, вызвали у маршала недовольство. Он подавил студенческие выступления и провёл чистку коммунистических кадров в Загребе, заставив замолчать сторонников экономической независимости Хорватии, которая была республикой-"донором" для менее развитых регионов Югославии. Мог ли так поступить настоящий уроженец села Кумровец или он был внедрённым извне человеком, выполнявшим определённую миссию? Есть немало аргументов в пользу второй версии.

Странности ранней биографии

Первая половина жизни Иосипа Броза, взявшего партийный псевдоним Тито, напоминает авантюрный роман.

Он происходил из многодетной сельской семьи, а его образование свелось к 4 классам начальной школы. Родные места впоследствии маршал посещать не любил, а с братьями и сестрами не общался. На хорватском Тито до конца жизни писал с ошибками. Начав карьеру простым заводским рабочим в Чехии, Австрии и Германии, во время Первой мировой войны он попал в Россию как военнопленный. Тито довелось побывать на Волге, в Сибири и на Урале, он прошёл трудовой лагерь и сидел в Петропавловской крепости. Вступив в Красную Гвардию, бывший солдат австро-венгерской армии участвовал в боях против белых. В Омске Иосип впервые женился - его избранницей стала 15-летняя крестьянская девушка Пелагея Белоусова. В 1920 году Броз вернулся на родину. За время его отсутствия на карте появилось новое государство - королевство Югославия, против которого будущий маршал начал борьбу в рядах коммунистической партии.

Возможный момент "подмены"

Столкнувшись с гонениями со стороны белградского правительства, Тито в 1934 году приехал в Советский Союз, где работал по линии Коминтерна. Он провёл в Москве несколько лет. Именно в эти годы Тито развёлся с Пелагеей, которая успела родить ему четверых детей. Впереди женщину ждали сталинские лагеря.

По мнению личного врача Тито Александра Матуновича, наблюдавшего незадолго до смерти, именно в 1930-е годы видный югославский коммунист был заменён на двойника. В проведении этой операции лейб-медик подозревал чекистов из НКВД. Подчинялся ли в дальнейшем тайный агент, сразу же возглавивший КПЮ, указаниям из Москвы или начал править самостоятельно, остаётся только догадываться. Однако, по-видимому, лидер Югославии вполне устраивал СССР, раз так и не был устранён.

По одной из версий, реальный Тито погиб в ходе гражданской войны в Испании, куда якобы оказался заброшен для особых поручений. После этого и была произведена подмена.

Версия о том, что Югославией правил советский шпион, по сей день очень популярна в западной и хорватской прессе. Как стало известно в 2014 году, еще в середине пятидесятых в калифорнийский офис ЦРУ явился некий Мариян Маркул. Он утверждал, что был знаком с Тито еще в 1920-е годы и не узнал его при встрече после войны. "Чудесным" образом у "нового" Иосипа Броза "вырос" оторванный указательный палец, да и вёл он себя иначе.

"Русские" черты

Те, кто близко наблюдал президента Югославии в бытовой обстановке, отмечают странности, которые плохо вяжутся с его официальной биографией. По-сербскохорватски Иосип Броз говорил с акцентом, зато отлично знал русский и даже киргизский языки. Маршал нередко декламировал стихи Пушкина и Лермонтова. Вообще, незаурядные способности полиглота были необычны для необразованного рабочего, которым официально был Тито. Как и его личная утонченность, эрудиция, умение играть на фортепьяно, знание этикета и привычка к роскоши.

Контраргументы

У противников теории русского Тито есть объяснения такого поведения. Прохладное отношение Тито к хорватским патриотам было продиктовано смешанным происхождением (его мать была словенкой), а также верностью идеям интернационализма. Кроме того, главными противниками маршала во время Второй мировой войны были именно хорватские усташи - союзники Гитлера.

Приверженность же к русской культуре объясняется долгими странствиями по России, русской женой и тесным довоенным общением с советскими коммунистами, вкупе с отбыванием наказания в разных частях страны.