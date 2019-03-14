Российские и японские молекулярные биологи успешно извлекли ядра из клеток якутского мамонтенка Юки и пересадили их в яйцеклетки мышей, но не смогли полностью "оживить" их. Результаты экспериментов по "воскрешению" генетического наследия мамонтов были представлены в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пять клеток, которые мы получили, проявляли признаки активности, которые характерны для делящихся клеток. С другой стороны, ни одна из них не смогла начать деление, что необходимо для возрождения мамонтов. Как мне кажется, мы еще крайне далеки от решения этой задачи", - заявил Кей Миямото (Kei Miyamoto) из университета Киндай в Вакаяме (Япония).

Мумия знаменитого мамонтенка Юки были найдена летом 2010 года на берегу моря Лаптевых жителями села Юкагир. Как предполагают ученые, она принадлежала юной самке, погибшей в возрасте от 8 до 10 лет примерно 29 тысяч лет назад. Останки животного никогда не размораживались, благодаря чему они очень хорошо сохранились.

Эта находка сразу привлекла внимание генетиков и биологов из России, Южной Кореи, Японии и других стран, надеявшихся найти почти неповрежденный геном в замороженных клетках мамонтенка. Вокруг Юки сразу сложились легенды о том, что в теле мамонта присутствуют "живые" клетки, при помощи которых ученые смогут "воскресить" гигантов эпохи оледенения.

Миямото и его коллеги, в том числе Альберт Протопопов и Валерий Плотников из Академии наук Якутии, уже несколько лет работают над решением этой амбициозной задачи, извлекая весь генетический материал из клеток мамонтов и пересаживая его в яйцеклетки мышей, чья ДНК была предварительно удалена.

Первый подобный эксперимент, который японские генетики провели в 2009 году, завершился неудачно. Ядра клеток мамонтов, пролежавших в вечной мерзлоте около 15 тысяч лет, не "прижились" в донорских тельцах и не проявили никаких признаков жизнедеятельности. Эти неудачи заставили многих других генетиков искать альтернативы.

К примеру, группа Джорджа Черча из Гарвардского университета идет совершенно другим путем - они извлекают отдельные гены из ДНК мамонтов и "трансплантируют" их в геном обычных современных слонов. Подобный подход не требует получения идеально неповрежденных образцов клеток, но имеет другой минус - конечный "продукт" подобных манипуляций будет слоном, похожим на гигантов ледникового периода, но не реальным мамонтом.

Обнаружение останков Юки, как отмечают Миямото и его коллеги, дало им новую надежду на то, что их подход все же может принести успех. Изучая ДНК клеток в разных тканях мамонтенка, ученые заметили, что в мышечной ткани и в некоторых других частях его тела клетки сохранились настолько хорошо, что в них можно было увидеть обособленное ядро.

Используя уже отработанные в прошлом приемы, японские и российские биологи смогли извлечь 88 неповрежденных ядер из клеток мамонтов и пересадить часть из них в мышиные яйцеклетки. Параллельно они провели такую же операцию с генетическим материалом, извлеченным из замороженных тканей слонов.