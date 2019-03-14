"Журнал паллиативной медицины" опубликовал результаты десятилетнего научного исследования, которое, во главе с доктором Кристофером Керром, проводила группа медиков американского Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало. Проводя в течение десяти лет соответствующие опросы и наблюдения более 13 тысяч смертельно больных пациентов, ученые пришли к необъяснимому и весьма интересному выводу: за несколько недель до окончания своего земного пути человек начинает видеть необычайно яркие сновидения, сюжеты которых похожи между собой.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Предсмертные" сновидения

Специфические загадочные сновидения, знаменующие скорый конец, согласно результатам исследования, видели свыше 80% умирающих, находившихся под наблюдением американских ученых. "Предсмертные" сновидения, утверждают исследователи, начинали посещать пациентов примерно за 10−11 недель до смерти и обретали особенную частоту и яркость к трехнедельному сроку.

Сюжеты сновидений делились на несколько основных типов. Самым распространенным - стали образы умерших родных и близких, с которыми они вели теплые беседы - о подобных сновидениях поведали 72% опрошенных, а еще 29% являлись во сне живые представители их ближайшего окружения, с которыми они состояли в длительной разлуке. Пациенты рассказывали, что эти видения были очень четкими и ясными, так что они в подробностях могли различить черты тех, кто приходил к ним в сновидениях, и испытывали при этом очень приятные, светлые чувства. На втором месте по распространенности стали сюжеты, связанные со сборами в далекое путешествие, с покупкой билетов и упаковкой багажа, которые также нередко сопровождались проводами со стороны родственников и друзей - как покойных, так и здравствующих. Иногда этот сюжет дополнялся решением тех проблем, которые преследовали пациента в жизни.

Подобные сны видели 59% больных. Еще 28% умирающих рассказывали о сновидениях, отражающих наиболее важные и запоминающиеся этапы их прожитой жизни, как счастливые, так и драматические, хотя первые, как правило, превалировали. Когда же речь шла о смертельно больных детях, то посещавшие их сновидения чаще всего были связаны с погибшими домашними питомцами, которых они когда-то любили. Лица же взрослых, являвшихся умирающим детям во сне, чаще всего не запоминались или оставались неузнанными.

Научная аргументация

Чем вызваны подобные сновидения накануне смерти, ученые пока только гадают. Однако наиболее вероятной исследователям представляется версия о том, что подобные сновидения, насыщенные яркими красками и приятными образами, вызывающими преимущественно положительные эмоции, продуцируются подсознанием уходящего из жизни человека для того, чтобы успокоить его нервную систему и снизить страх перед предстоящим неизбежным концом. Таким образом, "предсмертные" сновидения являются безусловным благом для человечества, поскольку дарят умирающему душевный покой и умиротворение, столь необходимые каждому в его последние дни жизни. В то же время, подчеркивают психологи, никакой реальной или мистической связи между нашими сновидениями и скорой смертью на самом деле не существует. Подобные сновидения - это всего лишь реакция нашего подсознания на возникающий страх смерти, например, в тех случаях, когда ее скорое наступление человеку уже известно, либо в ситуациях, когда подобный страх обостряется в связи с некими житейскими событиями, полученной информацией или иными обстоятельствами, оказывающими соответствующее психологическое влияние. Так что не стоит пугаться своих сновидений и принимать их за дурные предзнаменования в тех случаях, когда вашей жизни и здоровью объективно ничего не угрожает. Как объяснял еще Карл Густав Юнг, сновидения в символической форме отображают те мыслительные процессы, которые происходят в человеческом мозгу, однако при этом символизм сновидений настолько индивидуален, что одна и та же информация может отображаться во сне совершенно разным спектром символов.