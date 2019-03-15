Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. Используйте этот момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом день склоняет к интеллектуальному труду, учебе и вдумчивому анализу, поэтому сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. В делах не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все "за" и "против".

Овен

Сегодня есть большая вероятность того, что Овен захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Овна об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Овна повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Телец

Сегодня душа Тельца будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Телец такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Телец способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Телец настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Близнецы

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют их душу или их кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Близнецам успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Близнецов сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Рак

Сегодня - день, когда Рак может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Рак захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Раку особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Лев боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Лев поймет, что зашел не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Дева будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у нее есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Дева может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Деве.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями - день склоняет их к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенные Весы сегодня могут смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Весам они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Скорпион

Сегодня залог успеха Скорпиона в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Скорпиону не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Скорпиону сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Стрелец

Сегодня Стрелец может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Стрелец же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры - сегодня желание Стрельца доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Стрельца: если его интеллектуальное превосходство признают, Стрелец будет полностью удовлетворен.

Козерог

Сегодня Козерог способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Козерог способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Козерогу сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Водолей

Сегодня у Водолея будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Водолей может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Водолею не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Рыбы

Сегодня Рыбы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит им выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Рыбам не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.