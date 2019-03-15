В Великобритании женщина попала в больницу с инсультом, вызванным побочным эффектом от приема таблеток. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исси Фокс (Issy Fox) из английского города Кру, графство Чешир, принимала лекарство на протяжении трех месяцев. 8 февраля она неожиданно лишилась способности говорить, когда проводила время с матерью и сыном Фредди (Freddie). "Я пыталась произнести какое-то слово на букву "п", но выходило лишь "п-п-п". Потом, по словам мамы, все мое лицо застыло. Я не могла издать ни единого звука", - вспоминает она.

Спустя время 28-летняя Фокс вновь заговорила и смогла сказать матери, что у нее инсульт. Та немедленно связалась с отделением неотложной помощи и сообщила о состоянии больной. Медики осмотрели пациентку и направили ее в больницу для оказания медицинской помощи. К тому моменту у нее парализовало руку и левую часть лица.

Врачи подтвердили, что причиной инсульта стал прием лекарственных средств, которые ей прописали в ноябре 2018 года. "Обследования крови и сердца не выявили отклонений. Ни у кого из членов моей семьи не было инсульта, - объяснила пациентка. - Единственное, что изменилось в моей жизни, - я начала принимать таблетки. За три месяца до инсульта".

Состояние здоровья Фокс почти восстановилось, однако из-за инсульта она потеряла уверенность в себе. По словам британки, ее лицо периодически искажается, когда она пытается улыбнуться.

В феврале стало известно о женщине, которая заболела бронхитом и оказалась парализована. Спустя три недели ее перевели в реабилитационный центр, где она потратила почти месяц на восстановление.