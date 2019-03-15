Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире
Предпринимательница Кайли Дженнер рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть после родов. Ее слова приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В прямом эфире в Instagram 21-летняя Дженнер призналась, что у нее всегда был плоский живот, но после рождения дочери Сторми она никак не могла вернуть прежнюю форму. Телезвезда добавила, что после родов ей удалось добиться стройности в основном благодаря диете.
"Обычно я ем как сумасшедшая. Все, что хочу. Пиццу, пасту, много молочных продуктов. Я просто прекратила все это употреблять и начала питаться правильно. Я чувствую, что для меня это очень действенный способ, - поделилась она. - Я действительно очень худая от природы. Но не как Кендалл, она настоящая модель".
5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
В январе российская супермодель Ирина Шейк поделилась секретом похудения в интервью для американского издания W Magazine. Отвечая на вопросы корреспондента, Шейк рассказала о методе, которым она пользовалась, чтобы сбросить вес для обнаженной фотосессии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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