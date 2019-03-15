Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что падение кометы всего лишь 12,8 тысячи лет назад привело к катастрофическим последствиям для климата и биосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали отложения в чилийской части Патагонии времен позднего дриаса (с 10 730 по 9700 год до нашей эры). Согласно гипотезе, в начале этого геологического этапа произошло столкновение планеты с фрагментами распавшейся кометы, которые упали на территории Северной и Южной Америки, Европы и Западной Азии. Специалисты обнаружили, что в соответствующем слое пород имеются высокие концентрации платины и золота, сферулы, оплавленное стекло и наноалмазы, что подтверждает это предположение.

Катастрофа вызвала обширное горение биомассы, изменение климата и вымирание поздней плейстоценовой мегафауны. Это подтверждает наличие в отложениях продуктов горения, в том числе микроугля и частиц сгоревшей пыльцы. Также известно, что после этого в Северном полушарии произошло похолодание, что указывает на серьезное воздействие на атмосферу. Наконец, исчезновение окаменелостей мегафауны в местах раскопок в Патогонии коррелирует с исчезновением крупных животных в других местах Южной Америки и Северной Америки.