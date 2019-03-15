Отказ всего от трех продуктов питания радикально изменит жизнь людей старше 30 лет. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил, что в зрелом возрасте нельзя тащить в рот все подряд, как в юности. Эксперт рассказал, как отодвинуть сроки прихода старческих немощей.

После 30 лет следует пересмотреть свой рацион, чтобы раньше времени не приобрести старческие хвори. Достаточно сократить употребление нескольких продуктов, уверен диетолог. Мнение Гинзбурга привел сайт "Российской газеты", передает Day.Az.

В первую очередь следует отказаться от сахара. Он особенно токсичен для жировой ткани. Ее воспаление грозит приходом множества заболеваний, которые характерны для преклонного возраста, но в последнее время все чаще отмечаются и у молодежи.

"Чрезмерное употребление продукта провоцирует хроническое воспаление жировой ткани, что приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета", - пояснил Гинзбург. К тому же сахар плохо влияет на кожу.

Также после 30 лет необходимо отказаться от фастфуда. Чипсы, пицца, гамбургеры, газировка, картофель фри - во всех этих продуктах есть трансжиры.

"Трансжиры очень мощно стимулируют процесс развития атеросклероза",

- пояснил диетолог.

Следует отказаться и от бакалеи. Колбасу, бекон, ветчину, изделия из белой муки в зрелости лучше избегать. А растительные масла типа подсолнечного, кукурузного, соевого настоятельно рекомендуется заменить оливковым и льняным маслами.