Некоторые продукты питания приносят больше вреда, чем пользы.

Привычка к правильному питанию рождается в детстве, правда, не все полезные для взрослых продукты одинаково полезны для детей. Рассказываем, потребление каких продуктов стоит ограничить - некоторые из них вас удивят. В списке как знакомые продукты, провоцирующие ожирение, так и те, которые полезны, но сложны для переваривания детским организмом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает rambler.ru.

Конфеты

Удивительно, что до сих пор многие верят, что сладости ускоряют работу мозга - это утверждение давно опровергнуто американскими учеными, доказавшими, что простые углеводы, наоборот, замедляют мыслительный процесс. Более того, они являются одной из причин набора лишнего веса - энергия, получаемая из этих продуктов, не успевает тратиться при низкой активности. Обращайте внимание на состав - часто в нем больше консервантов, чем натуральных ингредиентов. Вместо шоколадных батончиков, в составе которых не чистый шоколад, а порошок какао и пальмовое масло, сделайте конфеты сами: измельчите в блендере сухофрукты - подойдут финики, курага, чернослив - и орехи. Готовую смесь скатайте в шарики небольшого размера и обваляйте в кунжуте или какао.

Чипсы

Картофель сам по себе - источник простых углеводов и крахмала, а в сочетании с маслом превращается в скопление ненасыщенных жиров, которые вместо пользы здоровью волос и кожи приносят только жировые отложения в боках. К тому же, чипсы имеют небольшой вес, а поэтому съедаются, как и любые снеки, очень быстро. В итоге вместо стандартной порции в 30-40 граммов, вы можете съесть целую упаковку, равную половине дневной нормы калорий. Если дети любят похрустеть, предложите им полезные снеки из фруктов - в продуктовых магазинах продаются сушеные очищенные яблоки, бананы, манго и другие фрукты, порезанные на ломтики и высушенные в дегидраторе - приборе для "вытягивания" жидкости из структуры продукта. Также более полезны будут чипсы из батата, свеклы, тыквы. Покупайте более дорогие товары - в их составе нет ничего лишнего, кроме овоща, масла и соли.

Жевательная резинка

На рынке представлено множество видов "жвачки", в том числе детская, якобы одобренная стоматологами. На самом деле ни один квалифицированный специалист не разрешит ребенку жевательную резинку ни до, ни после еды. Во-первых, в жевательной резинке много сахара - вместо обычного белого сахара в нее добавляют изомальт, фруктозу и другие виды сахарозаменителей, которые точно так же вредны. Во-вторых, сладкий вкус провоцирует выделение желудочного сока - организм думает, что в него сейчас поступит очередная порция еды, но обманывается нами же. В результате выработанный сок повышает кислотность среды и со временем вызывает болезни желудка, в том числе хроническую повышенную кислотность.

Морепродукты

Считается, что морские гады - источник чистого белка и важных микроэлементов, таких как йод, кальций, магний и другие. Так и есть. Однако белка в морепродуктах порядка 15-30 граммов на 100 граммов продукта, в зависимости от вида, что слишком много для ребенка. Пищеварительная система ребенка более слабая, чем у взрослого, поэтому любая "тяжелая" пища оказывает большую нагрузку на организм. Если жиры и углеводы перерабатываются достаточно просто, то белок перерабатывается вплоть до 6-8 часов. Представьте, что будет, если на ужин ребенок съест порцию мидий или креветок. К тому же, в морепродуктах содержится холестерин - это жирообразующий компонент, который дополнительно усиливает нагрузку на органы. Ребенку лучше получать белок с помощью нежирного мяса и речной рыбы. Несколько раз в неделю можно давать морскую рыбу, а морепродукты пусть станут исключением из правил - во время поездки на море или похода на ужин в ресторан.

Зелень

В небольшом объеме такие продукты, как сельдерей, листья салата, петрушка и прочие действительно полезны. Правда ключевое здесь - "в небольшом объеме". Зелень может провоцировать накопление солей в организме, которые отразятся в анализах ребенка - врач может заподозрить нарушение и направить его на дополнительное обследование. Также зелень достаточно сложно перерабатывается детским организмом, оказывая нагрузку на кишечник и печень - структура зеленых стеблей жесткая, плохо разрушается желудочным соком, поэтому переваривается в почти неизмененном виде. Лучше сделать ребенку салат из огурцов и помидоров - будет полезнее.