«Кофеиновая зависимость» может привести к психическим расстройствам
Не смотря на многие утверждения, что кофе улучшает память, настроение, внимание, когнитивные функции - учёные Румынии выявили зависимость человека от этого напитка. Официально был выставлен диагноз - кофеиновая зависимость.
В Румынии кофе считается почти национальным напитком. Однако врачами клиники психиатрических заболеваний "Сокола" в Яссах выявлена опасная зависимость от кофе. По их словам, это может негативно отразиться на психике людей злоупотребляющих этим напитком.
Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.
Главный психиатр этой клиники Петронелла Некита отмечает, что при регулярном употреблении кофе, появляется необходимость ежедневного увеличения количества этого напитка, так как в результате привыкания к кофеину, организм повышает потребность в его количестве.
В связи с этим диагноз "кофеиновая зависимость" румынские врачи включили в список диагнозов с расстройством психики и расстройством поведений.
При резком отказе от кофе происходит смена настроения и появляется ощущение усталости, головная боль, раздражительность. У некоторых может развиться депрессия. Так же чрезмерное употребление кофе грозит человеку артериальной гипертензией, тахикардией.
Медики предупреждают, что если у вас появились такие симптомы, в связи с отменой кофе, или снижением дозы, да к тому же появились проблемы со сном - обратитесь к врачу.
Учёные подсчитали, что без последствий для здоровья в день можно употреблять не более 400мг кофеина(250 мл сваренного кофе содержит 200 мг кофеина). Для беременных это количество должно быть сокращено вдвое.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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