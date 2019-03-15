Зеленый чай помогает предотвратить развитие ожирения и улучшает работу кишечника, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Nutritional Biochemistry, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Зеленый чай имеет богатую историю в азиатских странах, и все больше и больше им начинают интересоваться и на Западе. Органические вещества, найденные в нем учеными, доказали его эффективность в профилактике онкологических заболеваний и снижении риска развития болезней сердца и печени.

Исследователи из Университета штата Огайо (США) решили выяснить, может ли помочь зеленый чай со снижением веса. Для этого они провели лабораторный эксперимент и добавляли в пищу одной группы мышей двухпроцентный экстракт зеленого чая. В результате ученые заметили, что эти мыши выглядели лучше и здоровее второй группы, в корме которой экстракта не содержалось.

В частности, животные, питавшиеся обезжиренной пищей, дополненной зеленым чаем, набрали примерно на 20% меньше веса и имели более низкий уровень сахара в крови, чем мыши с аналогичной диетой без употребления экстракта. Кроме того, в их жировой ткани и кишечнике происходило меньше воспалительных процессов. Интересно, что зеленый чай способствовал здоровой микрофлоре кишечника, даже если мышей кормили пищей с высоким содержанием жиров.

"Это исследование доказывает, что зеленый чай стимулирует рост полезных кишечных бактерий, а это приводит к ряду преимуществ, которые значительно снижают риск развития ожирения", - отметил ведущий автор исследования Ричард Бруно.

По его словам, потребление зеленого чая в эксперименте с мышами эквивалентно десяти чашкам зеленого чая для человека в течение дня. Он отметил, что такое количество может показаться слишком большим, однако это не так - в некоторых уголках мира пьют даже больше.