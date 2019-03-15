Британец почистил уши ватной палочкой и заработал гнойное воспаление головного мозга.

Об этом сообщает информационный портал Global News со ссылкой на медицинский журнал The British Medical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожелавший остаться неизвестным 31-летний мужчина пожаловался терапевту на сильную боль в левом ухе. Пациент признался, что страдает от боли уже десять дней, также у него начались мигрени, тошнота и рвота. Терапевт прописал ему антибиотик от ушной инфекции.

Таблетки не помогли, у мужчины случился припадок, и его доставили в больницу. Там пациент сообщил докторам, что за несколько дней до госпитализации с трудом вспоминал имена и чувствовал себя потерянным. Британец добавил, что последние пять лет плохо слышал левым ухом.

Пациенту сделали компьютерную томографию и обнаружили в его мозгу скопления гноя, а в слуховом проходе инородное тело. Мужчине диагностировали некротический наружный отит и субдуральный абсцесс. Врачи приняли решение сделать операцию. Во время процедуры доктора обнаружили, что причиной болей стал кусочек ваты.

Спустя десять недель после операции пациент чувствует себя хорошо. По словам врачей, у него нет никаких симптомов неврологических заболеваний, и его не беспокоит боль в ухе. Компьютерная томография показала, что внутричерепной абсцесс исчез.

Мужчина пообещал, что больше не будет чистить уши ватными палочками.