Эксперты рассказали, какие места стоит занимать пассажирам с теми или иными пожеланиями.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

По словам британского пилота Джонни Ноулсона, если вы боитесь турбулентности, выбирайте место в середине салона, рядом с крыльями и избегайте хвостовой части.

Также он посоветовал путешественникам, желающим отдохнуть в полете, рассматривать не только места у окна, ведь они могут быть более шумными, чем сидения у прохода.

Дэн Суски, основатель сайта, посвященного советам по выбору мест в самолете, замечает, что тем, кто боится простудиться, следует избегать мест у дверей, которые, как правило, холоднее других. Также, по словам эксперта, места в задней части самолета могут быть самыми теплыми.

Как заявляют эксперты, места в хвостовой части стоит занимать и тем, кому нужно больше места для ручной клади - часто именно туда посадка начинается раньше всего. Также эта часть салона самолета подойдет и для туристов с маленькими детьми - в большинстве случаев туалеты с пеленальными столиками расположены именно там.

При этом переднюю часть салона рекомендуется выбирать путешественникам, которые хотят получить еду раньше других.