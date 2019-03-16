Сегодня звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота - залог здоровья, причем в этот день - особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.

Овен

Сегодня Овен будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Овну решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Овну сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Телец

Сегодня Тельцу не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Телец ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет - отлично. Гораздо хуже, если Телец не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня - Тельцу необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Близнецы

Сегодня Близнецам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Близнецы рискуют оказаться втянутыми. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Близнецов, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Близнецам следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Рак

Сегодня Рак будет строг, но справедлив, - по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Рака. Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Лев

Сегодня у Льва есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Лев будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Льву поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Льва сегодня способна творить чудеса, она - его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Дева

Сегодня гороскоп дает Деве шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть - логические размышления самой Девы. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Деве стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Весы

Сегодня Весы будут педантичными и внимательными, как никогда! От их пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Весам отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, - к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими им сегодня нелегко найти общий язык - Весы будут настолько погружены в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора им будет нелегко.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Скорпиону сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Скорпион почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Скорпион сегодня может освободиться и от чего-нибудь еще - к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Стрелец

Сегодня в отношениях с людьми многое может раздражать Стрельца, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Стрелец захочет докопаться до истины - в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сегодня сосредоточиться на делах, в которых Стрелец все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги - есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Козерог не обладает достаточной решимостью - он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Козерогу надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения - со временем это ему пригодится.

Водолей

Сегодня в Водолее может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Водолей может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Рыбы

Сегодня Рыбы способны неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". День склоняет их к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самим, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют им действовать по формуле: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Последовав этому совету, Рыбы сегодня могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.