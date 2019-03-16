Ученые Университета штата Иллинойс выяснили, что свободные жирные кислоты в крови женщин способствуют пролиферации и росту клеток рака молочной железы. Это объясняет повышенный риск онкологических заболеваний после менопаузы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали образцы крови у женщин в постменопаузальном периоде, включая 37 участниц с нормальным весом, 63 с ожирением, а также 21 женщину, страдавшую в начале исследования от ожирения, но затем потерявшую лишний вес. Оказалось, что уровень свободных кислот был выше у добровольцев с ожирением, но значительно снижался в процессе похудения.

Затем ученые добавили в культуры первичных опухолевых и метастатических клеток ER-положительного рака молочной железы кровь, выделенную у женщин, страдающих от ожирения. Результаты показали, что злокачественные ткани стали более жизнеспособными и быстрее разрастались. При этом жирные кислоты активировали сигнальные пути с участием белковых комплексов mTOR, способствующих росту и размножению раковых клеток.

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин. В мире ежегодно регистрируют от 800 тысяч до одного миллиона новых случаев развития этого типа злокачественных опухолей.