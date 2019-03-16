Ученые Манчестерского университета в Великобритании и Института радиоастрономии имени Макса Планка в Германии обнаружили, что магнетар XTE J1810-197 нарушил десятилетнее радиомолчание, что указывает на активацию неизвестных процессов в его недрах. Взрывы на подобных нейтронных звездах порождают потоки излучения, которые могут достичь Земли и вызвать сбои в космических аппаратах. Об открытии сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Астрономы обнаружили, что J1810-197 начал излучать радиоволны 8 декабря 2018 года. Наблюдения за нейтронной звездой проводились с помощью телескопа в обсерватории Джодрелл-Бэнк (Англия). В последний раз радиоизлучение от магнетара было зафиксировано в конце 2008 года, после чего объект вошел в период покоя. При этом частота вращения объекта возросла в 2,6 раза в течение 48 дней.

Кроме того, исследователи заметили колебания в профиле излучения продолжительностью 50 миллисекунд, которые, возможно, были вызваны "землетрясениями" в поверхностной коре магнетара.

J1810-197 является одним из четырех аномальных магнетаров, излучающих радиоволны. Обычно этот тип нейтронных звезд - на настоящий момент известно о 23 магнетарах - генерирует лишь высокоэнергетическую радиацию. Эмиссия радиоволн у J1810-197 была впервые замечена после мощной рентгеновской вспышки в 2003 году. В то же время рентгеновское излучение начало затухать в течение нескольких лет и вновь появилось в 2008 году. С момента взрыва вращение магнетара также замедлилось.

J1810-197 удален от Земли на 10-13 тысяч световых лет. Другой близкий к Солнцу магнетар - SGR 1900+14 - расположен на расстоянии 20 тысяч световых лет и произвел вспышку с достаточной энергией, чтобы вызвать в 1998 году ионизацию в верхних слоях атмосферы Земли.