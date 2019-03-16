Ученые Массачусетского технологического института сумели с помощью света и звука очистить мозг мышей от вредных белков, провоцирующих у человека развитие болезни Альцгеймера - неизлечимой формы деменции, приводящей к летальному исходу. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи показали, что стробоскопы и слабый гул могут использоваться для генерации мозговых волн - гамма-ритма, который ухудшается при нейродегенеративном заболевании. В ходе эксперимента новый метод позволил снизить число скоплений патогенных белков и улучшить когнитивные функции у мышей, страдающих от состояния, аналогичного болезни Альцгеймера у людей.

Визуальная стимуляция выражалась в мигании света 40 раз в секунду, а слуховая - в воздействии звука с той же частотой, то есть 40 герц. При этом наблюдались изменения в гиппокампе и префронтальной коре головного мозга грызунов и уменьшение бляшек, образованных тау-белками и амилоидами. Считается, что эти соединения играют одну из ключевых ролей в нейродегенеративных процессах.

На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число увеличится в четыре раза. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой.