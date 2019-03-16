Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Согласно отчетам ООН, изменения климата, включая сильное потепление в Арктике, и другие угрозы приведут к миллиону преждевременных смертей в Азии, на Ближнем Востоке и Африке. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Доклад подготовили 250 ученых и экспертов из 70 стран мира. Специалисты предупреждают, что в будущем ожидается рост числа смертей, вызванных последствиями глобального потепления, загрязнения пресной воды, устойчивости бактерий к противомикробным препаратам, а также снизится фертильность мужчин и женщин из-за факторов, вызывающих эндокринные нарушения и расстройства развития нервной системы у детей.
Кроме того, даже если цели Парижского соглашения будут достигнуты, это не остановит рост средней температуры в Арктике. К 2050 году она повысится на 3-5 градусов Цельсия и на 5-9 градусов к 2080-му. Это приведет к полному таянию льда в регионе и увеличению уровня моря. Этот рост зафиксирован за счет уже выброшенных парниковых газов и накопления тепла в океане.
Кроме того, объемы вечной мерзлоты, содержащей миллиарды тонн углерода, сократятся на 25 процентов. Это вызовет еще большее потепление и сделает невозможным достижение цели Парижского соглашения ограничить увеличение температуры 2 градусами Цельсия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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