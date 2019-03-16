Короткий сон в обеденный перерыв поможет заменить кофе. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, 20 минут сна способны заменить 200 миллиграммов кофеина.

Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление. Более полутора часов врачи спать днем не рекомендуют - перебор приводит к обратному эффекту.