Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
16 марта 2019 03:31 212
Короткий сон в обеденный перерыв поможет заменить кофе. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, 20 минут сна способны заменить 200 миллиграммов кофеина.
Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление. Более полутора часов врачи спать днем не рекомендуют - перебор приводит к обратному эффекту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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