После появления телефона в XIX веке человечество стало задавать вопрос - когда по проводам можно будет передавать не только голос, но и изображение собеседника? Только с появлением интернета и систем типа Skype видеозвонки получили широкое распространение. Однако мало кто знает, что гражданам СССР видеотелефоны стали доступны уже в год полёта Гагарина в космос.

Как передает Day.Az, об этом сообщает russian7.ru.

Предыстория

Впервые передавать изображение со звуком в режиме реального времени люди начали в 30-х годах, и самой передовой страной в этом отношении была нацистская Германия. В 1936 году видеотелефонная установка с миниатюрным экраном соединила Берлин и Лейпциг - воспользоваться данной услугой связи можно было в отделениях Deutsche Reichspost. Позже у жителей столицы Третьего Рейха появилась возможность видеть собеседников из Мюнхена и Нюрнберга. Вторая мировая война замедлила темпы развития новой технологии. Однако уже в 1946 году первый опытный электронный видеотелефон появился в Советском Союзе - его создала группа специалистов под руководством инженера Захарова. Впрочем, об этом устройстве мало что известно.

"Первые линии видеотелефона"

Обложка декабрьского журнала "Радио" за 1961 год привлекала читателей необычным заголовком: "Первые линии видеотелефона: Москва-Ленинград, Москва-Киев". На иллюстрации были изображены двое мужчин, разговаривающих с женщиной, которую показывают на черно-белом телевизионном экране. Собеседников при этом снимала сверху небольшая камера.

В номере было помещено интервью с Иосифом Равичем, начальником ГУ междугородной и телефонно-телеграфной связи министерства связи. Чиновник рассказал, что в СССР для устройства видеотелефонов используется многоканальная система К-1920, выгодно отличающаяся от зарубежных аналогов. Промышленная телевизионная установка ПТУ-2М обеспечивала передачу 25 кадров в секунду чёткостью 625 строк, которые выводились на телевизор "Рубин". Звук при этом передавался по обычному телефонному каналу.

В октябре 1961 года услугой уже смогли воспользоваться жители трёх крупнейших городов СССР. В Москве видеотелефонный переговорный пункт был установлен рядом с Центральной студией телевидения, в Ленинграде - на телецентре, а в Киеве - в гостинице Москва. Примечательно, что на первых порах общаться по видеотелефону можно было лишь "в часы, свободные от передач телевизионных программ". Впрочем, употребление авторами статьи форм будущего времени свидетельствовало о том, что до активного внедрения технологии было ещё далеко.

"Разговаривая по видеотелефону, можно будет показать фотографию, схему, чертёж, образцы продукции, различные предметы. Уже одно то, что Вы видите человека, с которым разговариваете на расстоянии, само по себе является заманчивым", - объясняли журналисты преимущества нового вида связи.

Дальнейшее развитие видеотелефона в СССР

В середине 1970-х годов пункты междугородной видеотелефонной связи уже имелись на почтовых отделениях многих городов. Например, житель Минска мог увидеть собеседников из 14 других населённых пунктов. Вывеска "Видеотелефон" мелькает в одном из кадров фильма "Служебный роман", снятого в 1977 году. Однако бешеной популярностью видеотелефон не пользовался. Чтобы пообщаться через экран, оба абонента должны были предварительно договориться придти в переговорный пункт в условленное время. Приглашение на сеанс адресату высылалось телеграммой. Качество изображения при этом оставляло желать лучшего, а стоила услуга довольно дорого.

Были также попытки внедрения видеотелефонов в советской медицине. В 1977 году появился аппарат ВТМ-01 стоимостью 44 тысячи рублей (цена пяти автомобилей "Волга"). Такие видеотелефоны предназначались для оснащения больниц, например, обеспечивали связь посетителей с роженицами в роддомах. На практике, как вспоминают пациенты, в тех лечебных учреждениях, где видеотелефоны установили в конце 70-х - начале 80-х годов, ими пользовались совсем недолго. Причиной демонтажа, вероятно, были конструктивные недоработки или отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала.