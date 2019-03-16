Храп может вызвать внезапную смерть от сердечного приступа во сне. Об этом предупредили в пятницу, 15 марта, в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. Свержевского департамента здравоохранения Москвы.

По словам научного сотрудника научно-исследовательского отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИ Сергея Панасова, храп может свидетельствовать о том, что у человека во сне происходят остановки дыхания, сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Остановка дыхания во сне - обструктивное апноэ - возникает при полном закрытии просвета дыхательных путей, которое сопровождается кислородным голоданием головного мозга и подъемом артериального давления. Именно это заставляет человека проснуться с ощущением нехватки воздуха и сильным всхрапыванием.

Апноэ нарушает нормальный ночной сон человека и биологические ритмы, поэтому отрицательно сказывается на общем самочувствии. Это приводит к развитию аритмии и гипертонии, риску инсульта и инфаркта даже у молодых людей. Однако самой опасной является вероятность остановки сердечной деятельности во сне и так называемая внезапная сердечная смерть.

Медики предупредили, что к специалистам необходимо обращаться, если человек стал часто просыпаться среди ночи с ощущением нехватки воздуха, начал храпеть, а также в случае появления дневной сонливости, сообщает НСН. Проконсультироваться надо с врачом общей практики и неврологом-сомнологом, а при наличии хронической патологии верхних дыхательных путей - и с оториноларингологом.

В январе ученые из университета Северного Иллинойса в США создали подушку против храпа, которая предназначена для человека, находящегося рядом с храпящим. Принцип действия системы заключается в том, чтобы подавить звуковые волны храпа сгенерированными волнами той же амплитуды, но противоположной фазы.