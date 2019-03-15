Назван худший фильм киновселенной Гарри Поттера
Издание The Independent составило рейтинг всех фильмов про Гарри Поттера. Худшей признали вышедшую в 2018 году картину "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по мнению критиков, киноленте о магическом биологе Ньюте Саламандере удается удержать внимание и интерес зрителей большую часть времени, однако ближе к концу она скатывается "в непонятную череду изобличающих разговоров и бессмысленных связей". По этой причине фильм разместили на десятой строчке. За ним следует "Гарри Поттер и Орден Феникса". На восьмом месте - первая часть "Гарри Поттера и Даров Смерти".
Лучшей признали киноленту "Гарри Поттер и узник Азкабана" 2004 года, над которой работал Альфонсо Куарон. Отмечается, что ему удалось создать "баланс между светом и тьмой, обеспечивая риск и не жертвуя очарованием". Картину также хвалят за то, как в ней передано чувство утраты через таких персонажей, как Сириус Блэк и Римус Люпин.
На втором месте - первый фильм серии "Гарри Поттер и Философский камень". На третьей строчке оказался "Гарри Поттер и Кубок Огня".
В феврале актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, выразил уверенность в том, что франшиза получит продолжение. Артист отметил, что с удовольствием посмотрит новые фильмы или сериал про волшебника.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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