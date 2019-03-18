Палеонтологи обнаружили эти странные вертикальные следы, они думают, что их сделали они - ВИДЕО
18 марта 2019 09:15 298
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Источник:JUSTFUN
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